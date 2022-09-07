Московський центр аналізу стратегій та технологій (ЦАСТ) оголосив про винагороду за захоплення та доставку безпілотного наземного транспортного засобу THeMIS, виробництва естонського Milrem Robotics, який ЗСУ використовують для евакуації поранених.

Про це повідомляє Цензор. НЕТ посилаючись на заяву російського пропагандиста Олександра Коца.

Згідно з оголошенням, росіяни готові заплатити 1 млн рублів (близько 16 600 євро) будь-кому, хто зуміє захопити БПА THeMIS та передати його військам РФ “більш-менш цілим”.

За словами пропагандиста, ЦАСТ зацікавився THeMIS естонського виробництва виключно з “технічного” боку.

За словами Коца, ця ініціатива повністю погоджена з “відповідними структурами Російської Федерації”.

У коментарі ERR представник Milrem Герт Д. Ханкевиц, де виготовили заявив, що для них намагання росіян викрасти THeMIS – це комплімент.

Ханкевиц повідомив, що в кінці серпня Milrem доставила в Україну першу THeMIS, яка сконфігурована для перевезення обладнання та поранених бійців.

“Після того, як ми передали THeMIS, наші інструктори також провели ретельну підготовку її майбутніх операторів”, – сказав він.

Він додав, що THeMIS передали лише минулого тижня, тому поки що рано говорити про якісь результати.

Однак, додав Ханкевиц, транспортування поранених – це одна з найважливіших та найбільш фізично важких дій на полі бою, яка супроводжується високим ризиком.

“Вам потрібно декілька людей, щоб нести носилки і всього одна людина, щоб управляти THeMIS”, – сказав він.

Завдяки THeMIS життя тих, хо пішов забирати поранених, більше не будуть піддаватись ризику. Ханцкевич також додав, що на THeMIS поміститься більше поранених.

“THeMIS також можна використовувати для перевезення засобів першої допомоги, боєзапасів та іншого спорядження, такого як їжа, вода тощо”, – наголосив він.

Milrem вже передав THeMIS 11 країнам, серед яких Німеччина, Франція, Нідерланди, Норвегія Велика Британія, США для вивчення.

Україна ж стала першою державою де THeMIS використовують безпосередньо на полі бою.

ДОВІДКА: естонський безпілотний наземний транспортний засіб THeMIS українським військовим передав п’ятий президент України та голова політичної партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко.

Цей бойовий робот є унікальним озброєнням, призначений для евакуації поранених бійців з поля бою та транспортування боєкомплектів, а також виконання інших військових завдань.