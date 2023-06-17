Фахівці британської розвідки зазначили, що РФ отримала тимчасову авіаційну перевагу на півдні України.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

Як зауважили розвідники, з початку українських контрнаступальних операцій на півдні України Росія посилила свої ударні вертолітні сили в регіоні.

Зображення показують, що понад 20 додаткових російських вертольотів розгорнуто в аеропорту Бердянська, приблизно за 100 км за лінією фронту.

“У постійному змаганні між авіаційними заходами та контрзаходами Росія, ймовірно, отримала тимчасову перевагу на півдні України, особливо завдяки ударним вертольотам, які використовують ракети більшої дальності проти наземних цілей”, – резюмували фахівці.