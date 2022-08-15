У звіті розвідників з Великої Британії йдеться, що РФ активно готує підґрунтя для проведення псевдореферендуму для окупованих територій, але остаточне рішення поки що не прийняте.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що глава так званої Донецької народної республіки (ДНР) Денис Пушилін заявив, що дата проведення референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після “повного звільнення” ДНР.

Раніше, у червні 2022 року, журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування ДНР щодо проведення такого референдуму та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до Росії.

Цілком імовірно, що Росія перебуває на передовій стадії планування проведення референдуму, хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення голосування.