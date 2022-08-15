Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
11 серпня 2022 року російські ЗМІ повідомили, що глава так званої Донецької народної республіки (ДНР) Денис Пушилін заявив, що дата проведення референдуму щодо входження ДНР до складу Росії буде оголошена після “повного звільнення” ДНР.
Раніше, у червні 2022 року, журналісти-розслідувачі опублікували докази стратегії планування ДНР щодо проведення такого референдуму та забезпечення принаймні 70% голосів за приєднання до Росії.
Цілком імовірно, що Росія перебуває на передовій стадії планування проведення референдуму, хоча поки неясно, чи прийнято остаточне рішення про проведення голосування.
- Російські війська в Україні, ймовірно, діють у складі приблизно шести груп сил, орієнтованих на місто Харків та північно-східну Харківську область; по лінії Ізюм — Слов’янськ; Сіверсько-Лисичанський район; Бахмут; район міста Авдіївка-Донецьк; та півдня України.
- Розпочалася сто сімдесят третя доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Зараз у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.
- Країни-члени ЄС та низка інших держав, зокрема Японія, США, Канада, Туреччина та Велика Британія у спільній заяві закликали РФ вивести війська з території Запорізької АЕС та повернути контроль Україні.
- У бою проти російських окупантів загинув льотчик вищого класу Повітряних сил ЗСУ, випускник фізико-технічного ліцею Івано-Франківської обласної ради Антон Листопад. За кілька днів до загибелі пілота нагородили орденом “За мужність” III ступеня.