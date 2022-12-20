Росія передасть Ірану «передові військові компоненти» в обмін на отримані дрони – Воллес

російсько-українська війна
20:36 Окупанти продовжують використовувати цивільні заклади охорони здоров’я для лікування поранених армійців РФ – Генштаб
20:22 Синод УПЦ МП закликав Зеленського «забезпечити право на віросповідання», наголошуючи на «безпідставних звинуваченнях»
20:12 Зараз у Київській області немає жодної можливості забезпечити почергову подачу світла – ДТЕК
19:53 Штайнмаєр закликав президента Китаю «використати свій вплив» на Путіна, щоб припинити війну проти України
19:45 З січня в Україні стартує програма по безоплатній заміні лампочок старого зразка на енергозберігаючі LED-лампи
19:25 «Якщо це так було сприйнято — перепрошую» – Шуляк заявила, що не хотіла образити військового
19:16 Ізраїль передає 17 генераторів різної потужності для Херсонської області
18:23 В Ізюмі перейменують вулиці на честь дитячого письменника Вакуленка та полку «Азов»
17:49 Україна отримала від Нідерландів 200 млн євро кредитних коштів – Мінфін
17:25 В Южноукраїнській міськраді зірвали сесію «кривавою» інсталяцією
17:08 Міноборони України представило НАТО систему ситуаційної обізнаності «Дельта»
17:00 На Херсонщині під час облаштування фортифікаційних споруд прикордонники виявили давньоримське поселення
16:32 У Маріуполі горить приміщення розташування російських військових
16:32 Ілон Маск заявив, що голосувати за важливі зміни у Twitter зможуть лише власники платної підписки
16:08 На Чернігівщині правоохоронці виявили заховані арсенали зброї російських армійців
15:58 У бронежилетах та святкових шапках: як відбувся традиційний забіг військовослужбовців Нацгвардії
15:52 В Італії завершується обмін готівкової гривні на євро
15:44 До бюджету України надійшло два мільярди доларів від США
15:43 Заступника глави ДСНС відсторонено з посади через «вибуховий подарунок» очільнику поліції Польщі
15:24 «Жінці треба доводити більше, що ти готова»: історія полковниці, яка 22 роки перебуває на військовій службі
15:16 Петро Порошенко заявив, що роботу благодійної пекарні у Херсоні саботують «згори»
15:14 Армія Швейцарії надасть додаткове житло для переселенців з України
15:11 Венеціанська комісія опублікувала новий висновок щодо законопроєкту №7662, який передбачає реформу Конституційного суду
15:10 Троє загиблих та один постраждалий: у Чувашії стався вибух на газопроводі
14:57 Російські військові поцілили ракетами по об’єкту «Нафтогазу» у Харківській області
14:46 Жозеп Боррель закликав Іран негайно зупинити військову підтримку РФ
14:39 97-річну екссекретарку нацистського концтабору визнали винною у понад 10 тисячах вбивств
14:33 Німеччина почне купувати нафту з Казахстану, щоб замінити Росію
14:21 Росіяни завозять сибірських чиновників на окуповані території для створення «адміністрацій»
14:19 В Україні майже 13 тисяч студентів-контрактників переведуть на навчання за державним замовленням

Росія передасть Ірану «передові військові компоненти» в обмін на отримані дрони – Воллес

20 грудня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на іранські безпілотники, які вона вже отримала.

Вівторок, 20 грудня 2022, 20:51
Підтримати

Про це повідомляє CNN.

Акцентувавши важливість викриття “цієї угоди”, Воллес зазначив, що в обмін на постачання понад 300 безпілотних літальних апаратів “камікадзе” тепер РФ має намір передати Ірану “передові військові компоненти”, що підривають міжнародну безпеку. Під час свого виступу  в Палаті громад Воллес розповів про те, як “Іран став одним із головних військових спонсорів Росії”.

9 грудня Білий дім знову забив тривогу щодо процвітаючого військового партнерства між Іраном і Росією, заявивши, що США працюватимуть над “викриттям і перериванням” обміну зброєю та ноу-хау між двома країнами.

Іран визнав, що відправив Росії “обмежену кількість безпілотників”, але до початку війни в Україні.

Читайте також:

Як розпізнати дрони-камікадзе та що робити у разі атаки — відповіли в МВС

В українській розвідці підтвердили, що росіяни отримали нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed.

Водночас в Інституті вивчення війни зреагували на перше за три тижні застосування Росією іранських БПЛА для атак на Україну. На думку аналітиків, РФ модифікувала дрони, аби мати змогу застосовувати їх при низьких температурах.

Окрім цього, Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він “очевидно піддався російським погрозам” і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних Росією безпілотників, які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном.

Теги: Бен Воллес, Велика Британія, військові компоненти, Іран, іранські дрони, розвідка, рф терористи

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook