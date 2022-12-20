Росія передасть Ірану «передові військові компоненти» в обмін на отримані дрони – Воллес

Про це повідомляє CNN.
Акцентувавши важливість викриття “цієї угоди”, Воллес зазначив, що в обмін на постачання понад 300 безпілотних літальних апаратів “камікадзе” тепер РФ має намір передати Ірану “передові військові компоненти”, що підривають міжнародну безпеку. Під час свого виступу в Палаті громад Воллес розповів про те, як “Іран став одним із головних військових спонсорів Росії”.
9 грудня Білий дім знову забив тривогу щодо процвітаючого військового партнерства між Іраном і Росією, заявивши, що США працюватимуть над “викриттям і перериванням” обміну зброєю та ноу-хау між двома країнами.
Іран визнав, що відправив Росії “обмежену кількість безпілотників”, але до початку війни в Україні.
В українській розвідці підтвердили, що росіяни отримали нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed.
Водночас в Інституті вивчення війни зреагували на перше за три тижні застосування Росією іранських БПЛА для атак на Україну. На думку аналітиків, РФ модифікувала дрони, аби мати змогу застосовувати їх при низьких температурах.
Окрім цього, Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він “очевидно піддався російським погрозам” і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних Росією безпілотників, які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном.
- Росія намагається отримати більше озброєння, відтак підтримка Іраном російських військ, ймовірно, зросте в найближчі місяці.
- У розвідці Великої Британії прокоментували нові застосування росіянами іранських дронів-камікадзе. У відомстві вважають, що Москва відновила атаки іранськими БПЛА, оскільки отримала від Тегерану нову партію безпілотників.
- Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомив про критичну ситуацію з електропостачанням в області та зазначив, що на даний час знеструмлено 80% регіону.