Росія передасть Ірану «передові військові компоненти» в обмін на отримані дрони – Воллес

20 грудня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Росія планує надати Ірану "передові військові компоненти" в обмін на іранські безпілотники, які вона вже отримала.

Про це повідомляє CNN.

Акцентувавши важливість викриття “цієї угоди”, Воллес зазначив, що в обмін на постачання понад 300 безпілотних літальних апаратів “камікадзе” тепер РФ має намір передати Ірану “передові військові компоненти”, що підривають міжнародну безпеку. Під час свого виступу в Палаті громад Воллес розповів про те, як “Іран став одним із головних військових спонсорів Росії”.

9 грудня Білий дім знову забив тривогу щодо процвітаючого військового партнерства між Іраном і Росією, заявивши, що США працюватимуть над “викриттям і перериванням” обміну зброєю та ноу-хау між двома країнами.

Іран визнав, що відправив Росії “обмежену кількість безпілотників”, але до початку війни в Україні.

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В українській розвідці підтвердили, що росіяни отримали нову партію іранських дронів-камікадзе Shahed.

Водночас в Інституті вивчення війни зреагували на перше за три тижні застосування Росією іранських БПЛА для атак на Україну. На думку аналітиків, РФ модифікувала дрони, аби мати змогу застосовувати їх при низьких температурах.

Окрім цього, Сполучені Штати звинуватили генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша в тому, що він “очевидно піддався російським погрозам” і не надіслав офіційних осіб в Україну для перевірки використовуваних Росією безпілотників, які, за словами Вашингтона та інших, були поставлені Іраном.