Окупанти відступають на півночі Харківської області для подальшого перегрупування та посилення своїх позицій на південно-східному фронті.

Про це повідомляє американська газета The New York Times.

У четвер, 12 травня, Міністерство оборони Великої Британії назвало відхід окупантів з-під Харкова на північному сході “мовчазним визнанням неспроможності Росії захопити ключові українські міста”.

Успіхи української армії на зазначеному напрямку є однією з найбільших невдач країни-агресорки після її відступу з-під Києва.

Однак британське Міноборони зазначає, що після відходу з-під Харкова на північному сході, окупанти найімовірніше перегрупують сили та передислокують їх на південний схід до берегів Сіверського Дінця та в інші місця південно-східного фронту.

На думку експертів, такий маневр необхідний росіянам для захисту “основних сил” та “шляхів постачання операції” навколо міста Ізюм на Харківщині, що наразі окуповане.