Про це повідомляє американська газета The New York Times.
У четвер, 12 травня, Міністерство оборони Великої Британії назвало відхід окупантів з-під Харкова на північному сході “мовчазним визнанням неспроможності Росії захопити ключові українські міста”.
Успіхи української армії на зазначеному напрямку є однією з найбільших невдач країни-агресорки після її відступу з-під Києва.
Однак британське Міноборони зазначає, що після відходу з-під Харкова на північному сході, окупанти найімовірніше перегрупують сили та передислокують їх на південний схід до берегів Сіверського Дінця та в інші місця південно-східного фронту.
На думку експертів, такий маневр необхідний росіянам для захисту “основних сил” та “шляхів постачання операції” навколо міста Ізюм на Харківщині, що наразі окуповане.
- Раніше генерал США повідомляв, що Україна може відкинути окупантів на позиції, які вони займали 23 лютого, вже до кінця цього літа.
- Також повідомлялося про намагання РФ укріпити позиції на острові Зміїний.