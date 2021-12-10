Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування воєнно-морських сил збройних сил України.
Російська сторона розмістила навігаційні попередження (ПРИПи) щодо обмеження судноплавства в Азовському морі з огляду на нібито проведення артилерійських стрільб у районах поблизу українських міст Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ.
“Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро””, – зазначається у повідомленні.
У Посольстві США вважають незаконні обмеження Росією судноплавства в Азовському морі актом агресії проти України.
- Нагадаємо посольство Сполучених Штатів підтримало Україну в ситуації з кораблем ВМС “Донбас”.