У п’ятницю 10 грудня Російська Федерація перекрила близько 70% акваторії Азовського моря, що перешкоджає вільному судноплавству.

Про це повідомляє Служба зв’язків з громадськістю Командування воєнно-морських сил збройних сил України.

Російська сторона розмістила навігаційні попередження (ПРИПи) щодо обмеження судноплавства в Азовському морі з огляду на нібито проведення артилерійських стрільб у районах поблизу українських міст Маріуполь, Бердянськ і Генічеськ.

“Подібні перекриття районів відбуваються систематично та перешкоджають вільному судноплавству в Азовському морі. Оголошення навігаційних попереджень Російською Федерацією в Азовському морі у безпосередній близькості до пунктів базування українських ВМС та цивільних портів є відкритою провокацією. ​Подібні дії агресора вкотре демонструють намагання РФ перетворити Азовське море на своє внутрішнє “озеро””, – зазначається у повідомленні.

У Посольстві США вважають незаконні обмеження Росією судноплавства в Азовському морі актом агресії проти України.