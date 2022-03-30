РФ перекидає до України військові підрозділи з окупованих регіонів Грузії. Задля комплектування збройних сил вони залучають військових з невизнаних Південної Осетії та Абхазії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Четверта військова база, яку сформували та відрядили в Україну, містить три батальйони тактичних груп. Вона налічує до 1200 осіб російських та осетинських військовослужбовців. Друге формування з підрозділів 7-ї військової бази налічує два батальйони. До них залучено близько 800 осіб.

“З метою комплектування збройних сил російської федерації, з окупованих територій Грузії, на територію України було перекинуто підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що входять до складу Південного військового округу”, — зазначили у повідомленні.

У Генштабі додали, що на тимчасово окупованій Луганській області підконтрольна РФ влада планує провести чергову хвилю мобілізації з 1 квітня. Не виключено, що вони залучають більшу частину людей для того, аби чинити супротив на нещодавно захоплених територіях регіону.

Збройні Сили України відбили чотири атаки на Донбасі за минулу добу. Українським воїнам вдалося знищити 7 танків, 7 одиниць броньованої, 2 одиниці автомобільної техніки та протитанкову гармату.