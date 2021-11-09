Росія перекидає бойові танки до кордону з Україною. Зокрема, зафіксовано переміщення машин Т-80У, призначених для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.

Про це повідомляє міжнародне агентство Bloomberg з посиланням на аналітиків військово-розвідувальної компанії Janes.

За попередніми даними, принаймні один батальйон бойових танків Т-80У перекинули на залізничний вокзал у Воронезькій області. Ймовірно, танки прямують до полігону Погоново, на якому Росія нарощувала збройні сили навесні цього року.

Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі та здійснюється елітними наземними підрозділами. Аналітики кажуть, що дії РФ спрямовані не стільки на залякування, скільки на створення активної загрози.

Нещодавно американська газета The Washington Post з посиланням на неназваних чиновників США та ЄС повідомила, що Росія знову стягує війська до кордону з Україною на тлі напружених відносин між Москвою й НАТО.

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов назвав дезінформацією заяви західних ЗМІ про концентрацію російських військ на кордоні з Україною.

Згодом американське видання Politico оприлюднило знімки, зроблені комерційним супутником у понеділок, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

5 листопада представник Пентагону Джон Кірбі повідомив, що США спостерігають за скупченням російських військ на кордоні з Україною.

“Весняне” стягнення російських військ

1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, зокрема до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Запад-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

2 квітня президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.

20 квітня стало відомо, що Росія продовжувала стягувати до тимчасово анексованого Криму та кордону з Україною більше військової техніки, про що свідчать нові супутникові знімки.

22 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про завершення “перевірки військ”, під приводом якої РФ стягнула військові сили до кордонів України та в окупований Крим.

18 травня головнокомандувач ЗСУ Хомчак заявив, що попри заяви про відведення військ, Російська Федерація продовжує утримувати близько 80 тисяч військових на ділянках вдовж кордону з Україною.