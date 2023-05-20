Протягом останніх 4-х днів РФ перекинула на Бахмутський напрямок кілька батальйонів, аби зміцнити свої позиції після тактичних успіхів ЗСУ.

Джерело: Twitter міноборони Великої Британії

За інформацією британських розвідників, протягом останніх днів, після того, як ЗСУ досягли тактичних успіхів на Бахмутському напрямку, РФ перекинула на нього декілька батальйонів.

Фахівці додали, що посилення також відбулось на тлі сумнівів, що найманці ПВК “Вагнер” продовжать бої у цьому секторі.

Водночас у зв’язку з тим, що Росія, ймовірно, має відносно небагато незадіяних бойових підрозділів в Україні, передислокація є помітним зобов’язанням російського командування.

“Керівництво Росії, ймовірно, продовжує розглядати захоплення Бахмута як ключову безпосередню військову ціль, яка дозволить їм претендувати на певний успіх у конфлікті”, – резюмували фахівці.