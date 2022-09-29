Росія передислокувала більшість військ, які перебували на кордоні з Фінляндією та країнами Балтії. До України на війну перекинули близько 80% угруповання.

Про це повідомило Foreign Policy.

Видання послалося на трьох високопосадовців європейських оборонних відомств. За їхніми словами, біля кордонів північної Європи перебували 30 тисяч російських військових. Нині там залишився лише “кістяк складу”.

Анонімний чиновник однієї зі скандинавських країн наголосив, що скорочення військ, яке відбувається з лютого 2022 року, є дуже значним.

“Росія протягом десятиліть тримала біля нас сухопутні війська, які зараз практично випарувалися”, – заявив військовий чиновник.

Проте чисельність російського Північного флоту майже не змінилася. У районі зберігається потужне угруповання повітряних сил.

Видання припустило, що виведення особового складу було потрібно для поповнення втрат на фронті в Україні. Більша частина військових належали до 6-ї загальновійськової армії.

Москва передислоковує з північної Європи військову техніку, зокрема перевозять зенітні комплекси та ракети. Чинні та колишні співробітники оборонних відомств США та Європи вважають, що Росія залишиться загрозою у довгостроковій перспективі. Зокрема для країн Балтії.