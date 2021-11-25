За даними оборонно-розвідувальної фірми Janes і команди Conflict Intelligence Team, яка відстежує розгортання російських військ, Росія переміщує війська на півострів Крим, все більше нарощуючи свою військову присутність на кордоні України.

Про це повідомляє аналітичне видання Bloomberg.

Війська та техніка прибувають до Криму з минулого тижня. Розгортання відбувається після відправлення бойових танків та іншого важкого озброєння у Воронезьку область на південному заході Росії.

До Криму направлені 34-та мотострілецька бригада, яку 11 листопада завантажили в потяг у Ставропольському краї та 42 гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені в поїзді, який прямував до Криму.

Пресслужба Міноборони Росії не відповідала на телефонні дзвінки в неробочий час. Кремль неодноразово відповідав на запити щодо розміщення російських військ, заявляючи, що переміщення всередині кордонів країни є внутрішньою справою.

Також нещодавно Сполучені Штати поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про нарощування російських військ і артилерії. За їхніми словами, ймовірно йде підготовка до швидкого, широкомасштабного вторгнення в Україну з кількох точок.

Згідно з оцінкою розвідки США, Путін може зважитися на вторгнення на початку наступного року. Не виключають сценарій, згідно з яким війська перейдуть в Україну з Криму, російського кордону та через Білорусь. Згідно з експертною оцінкою, вторгнення відбудеться за участі 100 батальйонних тактичних груп, або потенційно близько 100 000 солдатами.

За даними розвідки, приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях, і будь-яке вторгнення буде мати повітряну підтримку.

Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме у забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.

Президент Росії Володимир Путін усе заперечує.