Про це повідомляє аналітичне видання Bloomberg.
Війська та техніка прибувають до Криму з минулого тижня. Розгортання відбувається після відправлення бойових танків та іншого важкого озброєння у Воронезьку область на південному заході Росії.
До Криму направлені 34-та мотострілецька бригада, яку 11 листопада завантажили в потяг у Ставропольському краї та 42 гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені в поїзді, який прямував до Криму.
Пресслужба Міноборони Росії не відповідала на телефонні дзвінки в неробочий час. Кремль неодноразово відповідав на запити щодо розміщення російських військ, заявляючи, що переміщення всередині кордонів країни є внутрішньою справою.
Також нещодавно Сполучені Штати поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про нарощування російських військ і артилерії. За їхніми словами, ймовірно йде підготовка до швидкого, широкомасштабного вторгнення в Україну з кількох точок.
Згідно з оцінкою розвідки США, Путін може зважитися на вторгнення на початку наступного року. Не виключають сценарій, згідно з яким війська перейдуть в Україну з Криму, російського кордону та через Білорусь. Згідно з експертною оцінкою, вторгнення відбудеться за участі 100 батальйонних тактичних груп, або потенційно близько 100 000 солдатами.
За даними розвідки, приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях, і будь-яке вторгнення буде мати повітряну підтримку.
Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме у забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.
Президент Росії Володимир Путін усе заперечує.
- Нагадаємо, колишній спеціальний представник Державного департаменту США в Україні Курт Волкер припустив, що президент Росії Володимир Путін робить все для отримання поступок від України та Європи.
- Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розглядають можливість надіслати додаткову зброю до України, оскільки зростають побоювання щодо потенційного російського вторгнення.
- Також головний редактор видання Insider Роман Доброхотов, яке співпрацювало з Bellingcat у розслідуванні стосовно спецоперації щодо “вагнерівців”, розповів, що їхні матеріали запросили як докази участі РФ у війні на Донбасі.
- 25 листопада канцлерка Німеччини Ангела Меркель застерегла Росію від агресії проти України та пригрозила санкціями.