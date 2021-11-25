Про це повідомляє аналітичне видання Bloomberg.

Війська та техніка прибувають до Криму з минулого тижня. Розгортання відбувається після відправлення бойових танків та іншого важкого озброєння у Воронезьку область на південному заході Росії.

До Криму направлені 34-та мотострілецька бригада, яку 11 листопада завантажили в потяг у Ставропольському краї та 42 гвардійська мотострілецька дивізія, чиї танки Т-72Б3 були помічені  в поїзді, який прямував до Криму.

Пресслужба Міноборони Росії не відповідала на телефонні дзвінки в неробочий час. Кремль неодноразово відповідав на запити щодо розміщення російських військ, заявляючи, що переміщення всередині кордонів країни є внутрішньою справою.

Також нещодавно Сполучені Штати поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, які свідчать про нарощування російських військ і артилерії. За їхніми словами, ймовірно йде підготовка до швидкого, широкомасштабного вторгнення в Україну з кількох точок.

Згідно з оцінкою розвідки США, Путін може зважитися на вторгнення на початку наступного року. Не виключають сценарій, згідно з яким війська перейдуть в Україну з Криму, російського кордону та через Білорусь. Згідно з експертною оцінкою, вторгнення відбудеться за участі 100 батальйонних тактичних груп, або потенційно близько 100 000 солдатами.

За даними розвідки, приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях, і будь-яке вторгнення буде мати повітряну підтримку.

Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме у забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі після того, як тактичні батальйони прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.

Президент Росії Володимир Путін усе заперечує.