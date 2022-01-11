На кордоні з Україною зафіксували переміщення військових гелікоптерів, які є додатковим штурмовим озброєнням. Американська розвідка припустила, що такий крок означає продовження планування нападу з боку РФ.

Про це повідомляє американське видання The New York Times.

Станом на 11 січня на кордоні перебувають 100 тисяч військовослужбовців, але за січень число може зрости до 175 тисяч. Американські фахівці припускають, що ці гелікоптери можуть стати перевагою для Росії, якщо президент країни Володимир Путін вирішить напасти на Україну.

Розвідка взяла дані у неназваних чиновників з адміністрації президента США. Офіційні особи кажуть, що поки вторгнення обмежено через відносно м’яку зиму. Холодні температури дозволили б легко пересуватися важким транспортним засобам й обладнанню, але наразі Путін змушений відкласти наступ принаймні до лютого. Адміністрація Джо Байдена вирішила вивчити погодні умови в Україні в найближчі тижні з метеорологами.

Планується, що 12 січня в Брюсселі відбудуться переговори Росії з НАТО. Після них наступного дня пройдуть окремі багатосторонні переговори в рамках Організації зі співробітництва та безпеки в Європі (ОБСЄ) у Відні.