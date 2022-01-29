Анонімні джерела видання Reuters повідомили, що зараз відбувається стрімке накопичення запасів крові та медичних матеріалів у шпиталях військ, розквартированих поблизу українських кордонів. Це є серйозним свідченням того, що вторгнення Росії в Україну - реальна загроза.

Про це йдеться у відповідному матеріалі.

Ці запаси в шпиталях, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.

Пентагон раніше визнав розгортання “медичної підтримки” частиною підготовки до ескалації.

“Це не гарантує, що буде напад, але ніхто не наважиться нападати, якщо не матиме цього в руках (медичної бази – ред.)”, – сказав Бен Ходжес, генерал-лейтенант США у відставці, який зараз працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики.

Міноборони Росії жодного разу не відповіло журналістам на письмовий запит щодо коментаря.

Представники Білого дому цей факт також не коментують, але наголошують на неодноразових публічних попередженнях про російську військову готовність і реальність загрози.

Пентагон оцінку розвідки обговорювати взагалі відмовився.

Російські офіційні особи неодноразово заперечували плани вторгнення. Але Москва заявляє, що відчуває загрозу зміцнення зв’язку Києва із Заходом.