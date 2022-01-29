Про це йдеться у відповідному матеріалі.
Ці запаси в шпиталях, вочевидь, зберігають для переливання пораненим.
Пентагон раніше визнав розгортання “медичної підтримки” частиною підготовки до ескалації.
“Це не гарантує, що буде напад, але ніхто не наважиться нападати, якщо не матиме цього в руках (медичної бази – ред.)”, – сказав Бен Ходжес, генерал-лейтенант США у відставці, який зараз працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики.
Міноборони Росії жодного разу не відповіло журналістам на письмовий запит щодо коментаря.
Представники Білого дому цей факт також не коментують, але наголошують на неодноразових публічних попередженнях про російську військову готовність і реальність загрози.
Пентагон оцінку розвідки обговорювати взагалі відмовився.
Російські офіційні особи неодноразово заперечували плани вторгнення. Але Москва заявляє, що відчуває загрозу зміцнення зв’язку Києва із Заходом.
- Нагадаємо, між Вашингтоном та Києвом зростає напруженість через різницю в оцінках загрози вторгнення Росії в Україну. За ЗМІ, в адміністрації президента Джо Байдена незадоволені тим, що керівництво України “применшує загрозу” можливого вторгнення РФ.
- Разом з тим у американському виданні Financial Times з’явилася стаття, де Київ називають затишшям у центрі бурі.
- Нагадаємо, Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові, 27 січня, посперечалися про те, наскільки серйозна загроза російського вторгнення.
- У ЗМІ з’явилася інформація, що розмова президентів була тривалою і відвертою, але “минулася не надто легко”.
- 28 січня під час спілкування з представниками ЗМІ Президент України Володимир Зеленський закликав іноземних лідерів до відвертості. Зокрема, відкрито сказати, що Україна ніколи не буде в НАТО. Він також зазначив, що його політику керування державою “плутають з іншим президентом”Раніше, Американський лідер зазначив, що ситуація на українському кордоні залишається невизначеною. За словами Джо Байдена, Росія стягує до кордону тисячі своїх військ, проте ніхто не знає точно, чи наважиться Володимир Путін на вторгнення в Україну.