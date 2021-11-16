Росія випробувала протисупутникову зброю на орбіті – і тепер космонавти Міжнародної космічної станції в небезпеці.

Про це повідомляє наукове видання The Verge.

15 листопада Росія знищила один із власних супутників за допомогою ракети наземного базування, утворивши тисячі уламків, які поширилися на навколоземну орбіту.

Сполучені Штати виявили понад 1500 уламків, які можна відстежити, і багато тисяч менших, які неможливо відстежити, сказав під час брифінгу речник Держдепартаменту Нед Прайс.

Ці уламки загрожують не лише навколоорбітним супутникам, але й екіпажу Міжнародної космічної станції.

“Це випробування значно підвищить ризик для астронавтів і космонавтів на МКС, а також для інших видів космічних польотів”, – сказав Прайс журналістам. “Небезпечна та безвідповідальна поведінка Росії ставить під загрозу довгострокову стійкість нашого космосу і чітко демонструє, що заяви Росії щодо протидії космічному озброюванню є нечесними та лицемірними”.

Спочатку спеціалісти сумнівалися, чи ці уламки дійсно походять від російського протисупутникового випробування або ASAT. Але в кінці дня глава NASA Білл Нельсон нарешті підтвердив цю інформацію. Як і те, що астронавти тепер наражаються на небезпеку.

“Я обурений цією безвідповідальною та дестабілізаційною дією”, – сказав Нельсон. “З її довгою та багаторічною історією польотів людини в космос неможливо уявити, щоб Росія поставила під загрозу не лише американських та міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, але і їхніх власних космонавтів”.

Зараз на МКС проживають семеро людей, двоє з яких – російські космонавти.

Тести ASAT часто вважаються політичними кроками, які демонструють здатність країни виводити з ладу супутники. Але вони викликають занепокоєння для тих, хто працює в космічній галузі, через їхню схильність викликати гігантські поля уламків супутників.

Ці поля сміття можуть охоплювати багато кілометрів у діаметрі. Частки сміття, що утворюються, сильно відрізняються за розміром, і іноді вони можуть залишатися на орбіті роками, загрожуючи супутникам. Об’єкти на низькій навколоземній орбіті рухаються зі швидкістю приблизно 17 500 миль на годину, тому, якщо фрагмент космічного сміття зіткнеться з іншим супутником, що швидко рухається, це може завдати значної шкоди або навіть створити більше фрагментів, які загрожують іншим супутникам.

Департамент США рішуче засуджує російські тести ASAT. У 2007 році Китай провів схоже випробування, використовуючи кінетичну ракету для знищення свого супутника Fengyun 1C. Через це утворилися тисячі уламків, деякі з яких все ще циркулюють над Землею.