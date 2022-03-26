Кремль знову порушив приводи застосування ядерної зброї у війні з Україною, оскільки російські сили намагалися утримати ключове місто на півдні країни.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Дмитро Медведєв, колишній президент Росії, який є заступником голови Ради безпеки країни, сказав, що Москва може завдати удару по ворогу, який використовує лише звичайну зброю, тоді як міністр оборони Володимира Путіна стверджував, що ядерна “готовність” є пріоритетом.

Такі коментарі спонукали президента України Володимира Зеленського під час виступу за відеопосиланням на форумі в Катарі в Досі попередити, що Москва є прямою загрозою для світу.

Росія навмисно хвалиться, що вони можуть знищити ядерною зброєю не лише певну країну, а й усю планету.

Росія має приблизно 6000 ядерних боєголовок – найбільший у світі запас ядерної зброї. В інтерв’ю в суботу Медведєв сказав, що російська ядерна доктрина не вимагає, щоб ворожа держава спершу застосувала таку зброю.

“У нас є спеціальний документ про ядерне стримування. У цьому документі чітко зазначено, на яких підставах Російська Федерація має право застосовувати ядерну зброю. Їх є кілька, нагадаю. Номер один – ситуація, коли Росію вразила ядерна ракета. Другий випадок – будь-яке застосування іншої ядерної зброї проти Росії чи її союзників. Третє – це атака на критичну інфраструктуру, яка паралізує наші сили ядерного стримування. І четвертий випадок – коли проти Росії та її союзників скоєний акт агресії, що поставило під загрозу існування самої країни навіть без застосування ядерної зброї, тобто із застосуванням звичайної зброї”, – сказав він.

Медведєв додав, що була “рішучість відстоювати незалежність, суверенітет нашої країни, не давати нікому приводу навіть найменших сумнівів у тому, що ми готові дати гідну відповідь на будь-яке посягання на нашу країну, на її незалежність”.