Згідно з інформацією розвідки Великої Британії, РФ підвищує вік призову на військову службу з 27 до 30 років з метою уникнення в публічному просторі "часткової мобілізації", яка дуже тривожить населення.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов запропонував з весни 2023 року збільшити граничний вік призову на військову службу з 27 до 30 років. За його словами, цей крок дозволить забезпечити оголошене раніше 30% збільшення чисельності російських сил.

Минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує такий крок. У розвідці Великої Британії припускають, що російські чиновники можуть озвучувати реакцію громадськості.

“Існує реалістична можливість того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може зміцнити особовий склад, доступний для війни в Україні у той час, як вони здаються менш тривожними для населення, ніж оголошення про черговий раунд непопулярного процесу “часткової мобілізації”, – вважає британська розвідка.