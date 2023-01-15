Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
Голова комітету Держдуми Росії з оборони Андрій Картаполов запропонував з весни 2023 року збільшити граничний вік призову на військову службу з 27 до 30 років. За його словами, цей крок дозволить забезпечити оголошене раніше 30% збільшення чисельності російських сил.
Минулого року президент РФ Володимир Путін заявив, що підтримує такий крок. У розвідці Великої Британії припускають, що російські чиновники можуть озвучувати реакцію громадськості.
“Існує реалістична можливість того, що російські лідери сподіваються, що зміна вікових критеріїв для звичайного призову може зміцнити особовий склад, доступний для війни в Україні у той час, як вони здаються менш тривожними для населення, ніж оголошення про черговий раунд непопулярного процесу “часткової мобілізації”, – вважає британська розвідка.
- Про підвищення призовного віку стало відомо 12 січня 2023 року, відтак вже навесні на строкову службу в російську армію збираються призивати громадян віком до 30 років.
- Згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 15 січня втрати Російської Федерації в ході повномасштабного вторгнення становлять 115 290 осіб.