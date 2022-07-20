На думку офіційних осіб США та аналітиків Інституту вивчення війни, вже у вересні цього року Кремль намагатиметься анексувати тимчасово окуповані українські території за кримським сценарієм 2014 року.

Про це йдеться у щоденному звіті аналітиків ISW.

Офіційні особи США вважають, що Кремль планує анексувати тимчасово окуповані території України у вересні 2022 року.

Зокрема речник ради нацбезпеки США Джон Крібі заявив, що у РФ почали “розгортати” свій план анексії, який використовували 2014 року у Криму. Тепер окупанти планують приєднати до РФ Херсонську, Запорізьку, Донецьку та Луганську області.

У цих регіонах окупанти вже привели до влади нелегітимних осіб, примусово вводять російську валюту, підключають російські ЗМІ та змушують отримувати російські паспорти.

Проте аналітики ISW наголосили, що терміни анексії будуть залежати від стану російської армії. Зокрема, Кремль може намагатись захопити повністю Донецьку область до початку анексії. Однак знесилені російські армійці навряд чи зуміють захопити всю Донеччину до 11 вересня, коли у РФ буде єдиний день голосування. Тому, ймовірно, анексію українських областей доведеться відкласти.

Якщо ж Кремлю вдасться анексувати 4 українські області, він зможе використовувати їх для стримування контрнаступу ЗСУ, використовуючи ядерний шантаж.

“Після анексії Путін може заявити, що російська доктрина, яка дозволяє використання ядерної зброї для захисту території Росії, поширюється на нещодавно анексовані території. Такі дії загрожували б Україні та її партнерам ядерним ударом у разі продовження контрнаступу України зі звільнення окупованої Росією території”, – зауважили аналітики.