Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.
Відповідно до розвідувальних даних, можливі провокації плануються на заводі “Титан”, що знаходиться в Армянську, на Перекопському перешийку та загалом на окупованому півострові Крим.
У ГУР зауважують, що йдеться зокрема про теракт чи хімічну диверсію з метою звинувачення ЗСУ.
“Сьогодні о 20 годині всіх працівників, близько 50 осіб, евакуювали”, – йдеться у повідомленні.
У Міноборони офіційно заявляють, що Україна не планувала і не планує жодних диверсійних дій на цьому об’єкті, і спростували всі заяви щодо цього. Та закликають поширювати інформацію.
Схожу інформацію, отриману із власних джерел, опублікував Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.
“Тривожні повідомлення з Криму про те, що всю нічну зміну хімзаводу Титан в Армянську евакуювали з об’єкта. Можливо, це підготовка до чергової інсценованої провокації з боку Росії. У Москви, схоже, немає межі у спробах сфальшувати приводи для подальшої агресії”, – йдеться у твіті.
Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression.
— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022
Своєю чергою, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також повідомила про окупаційна влада не пропустила у тимчасово окупований Крим близько 50 громадян України. Водночас безперешкодно можуть потрапити додому жителі окупованого півострова із російськими паспортами. Вона наголосила, що це є порушенням міжнародного права, і закликала міжнародне співтовариство відреагувати на цей факт і вжити заходів щодо припинення політики РФ.
Нагадаємо, російський військовий потенціал уздовж кордону з Україною становить “майже 100% усіх сил”, які, як очікував Пентагон, перемістить у цей район російський агресор. Військовослужбовці готові виконати наказ, котрий залежить від Путіна, повідомляють в CNN.
- Стало відомо, що пов’язані з російськими спецслужбами хакери знову атакували сайти органів влади України та об’єктів критичної інфраструктури.
- Народний депутат від партії “Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко з трибуни Верховної Ради з нагоди 23 лютого – Дня захисника вітчизни у Росії – звернувся до російських військових, які планують йти воювати в Україну. Він пообіцяв, що окупанти з України повернуться не переможцями, а покійниками.
- Тоді ж 23 лютого під час телефонної розмови з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Путін висловив своє відверте “розчарування” реакцією Сполучених Штатів Америки та НАТО у відповідь на визнання “незалежності” ОРДЛО.
- Своєю чергою, прем‘єр-міністр Нідерландів Марк Рютте назвав президента Росії Володимира Путіна “божевільним” через ескалацію українського конфлікту.
- Натомість Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що його країна може дати “повторного копняка” Росії, як зробила це під час Кримської війни 1853-1856 років.