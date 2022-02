Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Відповідно до розвідувальних даних, можливі провокації плануються на заводі “Титан”, що знаходиться в Армянську, на Перекопському перешийку та загалом на окупованому півострові Крим.

У ГУР зауважують, що йдеться зокрема про теракт чи хімічну диверсію з метою звинувачення ЗСУ.

У Міноборони офіційно заявляють, що Україна не планувала і не планує жодних диверсійних дій на цьому об’єкті, і спростували всі заяви щодо цього. Та закликають поширювати інформацію.

Схожу інформацію, отриману із власних джерел, опублікував Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022