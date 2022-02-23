Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про можливе скоєння провокації Російською Федерацію на півночі окупованого Криму з метою виправдання нападу.

Про це повідомляє пресслужба ГУР Міноборони.

Відповідно до розвідувальних даних, можливі провокації плануються на заводі “Титан”, що знаходиться в Армянську, на Перекопському перешийку та загалом на окупованому півострові Крим.

У ГУР зауважують, що йдеться зокрема про теракт чи хімічну диверсію з метою звинувачення ЗСУ.

“Сьогодні о 20 годині всіх працівників, близько 50 осіб, евакуювали”, – йдеться у повідомленні.

У Міноборони офіційно заявляють, що Україна не планувала і не планує жодних диверсійних дій на цьому об’єкті, і спростували всі заяви щодо цього. Та закликають поширювати інформацію.

Схожу інформацію, отриману із власних джерел, опублікував Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Twitter.

“Тривожні повідомлення з Криму про те, що всю нічну зміну хімзаводу Титан в Армянську евакуювали з об’єкта. Можливо, це підготовка до чергової інсценованої провокації з боку Росії. У Москви, схоже, немає межі у спробах сфальшувати приводи для подальшої агресії”, – йдеться у твіті.

Worrying reports from Crimea on the entire night shift of Titan chemicals plant in Armyansk evacuated from the facility. This might be a preparation for another staged provocation by Russia. Moscow seems to have no limits in attempts to falsify pretexts for further aggression. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

Своєю чергою, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова також повідомила про окупаційна влада не пропустила у тимчасово окупований Крим близько 50 громадян України. Водночас безперешкодно можуть потрапити додому жителі окупованого півострова із російськими паспортами. Вона наголосила, що це є порушенням міжнародного права, і закликала міжнародне співтовариство відреагувати на цей факт і вжити заходів щодо припинення політики РФ.

Нагадаємо, російський військовий потенціал уздовж кордону з Україною становить “майже 100% усіх сил”, які, як очікував Пентагон, перемістить у цей район російський агресор. Військовослужбовці готові виконати наказ, котрий залежить від Путіна, повідомляють в CNN.