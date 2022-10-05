У російському МЗС заявили, що після анексії Запорізької області Росія буде повністю контролювати Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє Reuters.

Росія захопила Запорізьку АЕС на початку березня невдовзі після повномасштабного вторгнення в Україну, однак навіть під час окупації на ЗАЕС продовжували працювати українські фахівці.

“Запорізька АЕС зараз знаходиться на території Російської Федерації і, відповідно, повинна експлуатуватися під наглядом наших профільних відомств”, – заявив заступника міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін.

Однак не зрозуміло, що Росія має на увазі під “керуванням ЗАЕС” та чи приведе для роботи на станції свій власний персонал.

Водночас за даними російського пропагандистського видання ТАСС, найближчим часом до Москви прибуде гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Метою його візиту буде обговорення ситуації на Запорізькій АЕС.