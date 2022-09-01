Про це повідомило Bloomberg.

Реалізація цього плану буде означати, що Кремль відмовляється від більш ніж десятирічної економічної політики. Нині Москва переглядає стратегію через санкції Заходу на тлі російського вторгнення до України.

План підтримали на спеціальній “стратегічній” нараді з питань планування 30 серпня. Презентація була закритою для широкого доступу.

“Заморожені 300 мільярдів доларів не допомогли Росії. Навпаки, вони стали символом вразливості та втрачених можливостей”, – йдеться у повідомленні, де визнається вплив західних санкцій.

Зазначено, що економія резервів була “прямим скороченням інвестицій у Росію на користь інвестицій в інші країни”. Зрештою, резерви було заморожено після вторгнення. Наголошено, що для майбутніх криз накопичувати ліквідні валютні резерви буде “вкрай складно і недоцільно”.

Утім, купівля “дружніх валют” теж буде проблематичною. Продаж китайських юанів вимагає окремої угоди з КНР, якої “буде дуже важко досягти під час кризи”. Валюта ОАЕ зазнає “високих політичних ризиків” через можливу зміну політики. Наприклад, турецька ліра має серйозні ризики девальвації.

Автори презентації пропонували витратити 4,4 трильйона рублів (70 мільярдів доларів) на купівлю валют, здебільшого юанів. Вони оцінили короткострокову перспективу через високі надходження від експорту нафти та газу і профіцит рахунку поточних операцій.