Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.
За даними розвідників, насамперед удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. Вони вказали, що Росія планує використати досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.
“Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України”, — зазначено у повідомленні.
Москва планує збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України. Насамперед йдеться про Польщу та країни Балтії.
У ГУР додали, що ворог спробує посилити ефект ракетних ударів по об’єктах електрозабезпечення. Насамперед йдеться про східні та південні регіони України. Командування РФ переконане, що це призведе до сповільнення наступальних дій ЗСУ.
- В Україні ухвалили рішення провести функціональний аудит у міністерствах, центральних органах виконавчої влади та їх територіальних органах. Відомства у сфері національної безпеки та оборони є винятком.