Українська розвідка заявила, що російські окупанти готують масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури України. Крім нашої країни, вони мають намір спрямувати їх на підприємства Польщі та країн Балтії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, насамперед удар буде спрямовано на підприємства енергетичної галузі. Вони вказали, що Росія планує використати досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років.

“Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України”, — зазначено у повідомленні.