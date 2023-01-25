Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

За словами Столтенберга немає жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін змінив свою мету щодо “домінування в Україні”.

Також ніщо не вказує на те, що він “готується до миру”. На думку генсека НАТО, він готовий пожертвувати десятками тисяч російських солдатів у цій війні.

“Він мобілізував понад 200 тисяч військових, планує мобілізувати ще більше й активно працює над тим, щоб отримати більше зброї від інших авторитарних держав, таких як Іран та Північна Корея. Ми знаємо, що Росія планує нові наступи, і ми повинні бути до них готові. Ось чому так важливо, щоб ми продовжували посилювати нашу підтримку України”, — наголосив Столтенберг.

Крім того, генсек НАТО вважає, що на наразі ризик застосування Росією ядерної зброї низький. Проте, “російська ядерна риторика є абсолютно безвідповідальною” та небезпечною.

“Росія повинна знати, що ядерну війну ніколи не можна виграти, і тому її ніколи не слід розв’язувати. Звичайно, ми дуже уважно стежимо за тим, що робить Росія, і поки що не бачимо жодних змін у російських ядерних силах. Якби це було так, ми б, звичайно, відреагували”, — додав Столтенберг.