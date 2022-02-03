У Сполучених Штатів Америки є докази того, що Російська Федерація розробила план, схвалений на найвищому рівні у Москві, аби створити привід для нападу на Україну, хибно звинувативши українські сили в теракті. Цього разу росіяни мали використати сфальшоване відео нібито з атакою на Росію.

Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на інформацію від чиновників США.

Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що США мають розвідувальні дані, відповідно до яких уряд РФ за допомогою власних спецслужб планував створити пропагандистський відеоролик із зображенням сцен “інсценованого фальшивого вибуху з трупами, акторами, які зображають скорботних, і зображення зруйнованих місць та військової техніки”. У США вважають, що Росія вже завербувала необхідних акторів для участі у фальшивій атаці.

Військова техніка, використана на відео, повинна була мати такий вигляд, ніби вона українська чи техніка союзників. Чиновник зауважив, що відео могло також містити зображення безпілотників Bayraktar, які союзник по НАТО Туреччина надала Україні, “як доказ причетності НАТО до нападу”.

Фейкова атака на відео мала бути спрямована проти території РФ або проти російськомовного населення, аби вкотре наголосити на загрозі безпеці Росії та підтримати військові операції.

“Якщо відео оприлюднять, це може дати Путіну іскру, яка йому потрібна, аби розпочати та виправдати військові операції проти України”, – наголосив американський чиновник.

Своєю чергою у виданні WP повідомлять, що деталі плану були розсекречені американською розвідкою і, як очікується, будуть розкриті адміністрацією президента США Джо Байдена 4 лютого.

Раніше Білий дім вже попереджав, що влада РФ спорядила оперативників на схід України, можливо, у межах підготовки до диверсійних операцій.