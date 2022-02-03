Про це повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на інформацію від чиновників США.
Високопоставлений чиновник адміністрації заявив, що США мають розвідувальні дані, відповідно до яких уряд РФ за допомогою власних спецслужб планував створити пропагандистський відеоролик із зображенням сцен “інсценованого фальшивого вибуху з трупами, акторами, які зображають скорботних, і зображення зруйнованих місць та військової техніки”. У США вважають, що Росія вже завербувала необхідних акторів для участі у фальшивій атаці.
Військова техніка, використана на відео, повинна була мати такий вигляд, ніби вона українська чи техніка союзників. Чиновник зауважив, що відео могло також містити зображення безпілотників Bayraktar, які союзник по НАТО Туреччина надала Україні, “як доказ причетності НАТО до нападу”.
Фейкова атака на відео мала бути спрямована проти території РФ або проти російськомовного населення, аби вкотре наголосити на загрозі безпеці Росії та підтримати військові операції.
“Якщо відео оприлюднять, це може дати Путіну іскру, яка йому потрібна, аби розпочати та виправдати військові операції проти України”, – наголосив американський чиновник.
Своєю чергою у виданні WP повідомлять, що деталі плану були розсекречені американською розвідкою і, як очікується, будуть розкриті адміністрацією президента США Джо Байдена 4 лютого.
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- Російські війська дислокуються на кордоні з Україною у трьох точках. Кремль розробив операцію із залученням 175 тисяч військових, і повномасштабне вторгнення може початися уже цього місяця.
- Також нагадаємо, що РФ знову намагається перемістити увагу світу з питання української кризи на неоднозначні Мінські домовленості, які мають завершити війну на Донбасі. Це відбувається на тлі того, що США підтримали Мінські угоди назвавши їх способом зменшення напруги.
- Раніше Адміністрація Байдена повідомила Кремль, що готова обговорити надання Росії можливості перевірити, чи розміщені на базах НАТО наступальні крилаті ракети “Томагавк” в Румунії та Польщі.
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- Іспанська газета El País опублікувала відповіді щодо “гарантій безпеки” РФ від Сполучених Штатів Америки та Північноатлантичного альянсу (НАТО). У документах йдеться, що США готові вести переговори з Росією стосовно ракетних комплексів наземного базування або бойових сил.