Про це інформує Центр національного спротиву.
Зазначено, що в конференції взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник генерального штабу В. Герасимов. Повідомляється, що ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій “ідеології тероризму і неонацизму” серед молоді на тимчасово окупованих територіях.
Водночас окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору. Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики РФ, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію “русского міра”.
У ЦНС підкреслили, що окупанти бояться спротиву наших партизанів, тому все частіше починають виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур.
- Російські загарбники готуються до проведення мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.
- Окупанти продовжують примусові “медогляди” для дітей на тимчасово окупованих територіях, аби мати підставу для депортації українців.