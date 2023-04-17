У Москві, під головуванням директора ФСБ РФ О. Бортникова у режимі відео конференції відбулось засідання національного антитерористичного комітету РФ. Офіційна мета засідання – удосконалення профілактики тероризму у сфері освіти та молодіжного середовища.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначено, що в конференції взяли участь міністри всіх рівнів силового блоку та начальник генерального штабу В. Герасимов. Повідомляється, що ворог має намір приділити особливу увагу питанням протидії так званій “ідеології тероризму і неонацизму” серед молоді на тимчасово окупованих територіях.

Водночас окупаційна адміністрація має намір посилити відповідальність за поширення інформації проукраїнського характеру та виявлення осередків руху опору. Таким чином, результати засідання антитерористичного комітету РФ вказують на збереження окупаційної політики РФ, спрямованої на викорінення української ідентичності та нав’язування українській молоді ідеологію “русского міра”.

У ЦНС підкреслили, що окупанти бояться спротиву наших партизанів, тому все частіше починають виставляти дані теми у свій порядок денний, особливо під час засідань силових структур.