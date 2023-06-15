Джерело: Ірина Верещук, російське агентство “РІА Новини”.
Центральна виборча комісія призначила їх 10-го вересня у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
“ЦВК офіційно призначила вибори у ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях на 10 вересня – Єдиний день голосування”.
Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук відреагувала на заяву Росії та звернулась до громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях.
“Будьте обережними та відповідальними. Не дайте втягнути себе у співпрацю з ворогом. Бо всі колаборанти потім матимуть великі проблеми. Воно вам не треба!”
- За даними Центру національного спротиву, на тимчасово окупованій частині Запорізької області російські армійці продовжують здійснювати так звані “фільтраційні заходи” щодо місцевих мешканців.
- У результаті слідчих дій 27 “депутатам народної ради” терористичної організації “ЛНР”, які організовували псевдореферендум на Луганщині, повідомлено про підозру у злочинах проти України.