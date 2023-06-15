Центральна виборча комісія РФ запланувала псевдовибори в чотирьох окупованих регіонах на 10 вересня.

Джерело: Ірина Верещук, російське агентство “РІА Новини”.

Центральна виборча комісія призначила їх 10-го вересня у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

“ЦВК офіційно призначила вибори у ДНР, ЛНР, Запорізькій та Херсонській областях на 10 вересня – Єдиний день голосування”.

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук відреагувала на заяву Росії та звернулась до громадян, що проживають на тимчасово окупованих територіях.

“Будьте обережними та відповідальними. Не дайте втягнути себе у співпрацю з ворогом. Бо всі колаборанти потім матимуть великі проблеми. Воно вам не треба!”