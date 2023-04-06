Дивізію підводних човнів, які будуть нести торпеди з ядерними боєголовками "Посейдон", планують сформувати у складі Тихоокеанського флоту Росії до кінця 2024 року.

Про це сповіщає Reuters, посилаючись на російське пропагандистське видання “ТАСС”.

Як зазначається, в кінці березня Росія заявила, що на півострові, де розташована база балістичних атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту Росії, буде завершено будівництво берегової інфраструктури для човнів, які будуть нести торпеди “Посейдон”.

“Рішення про формування на Камчатці дивізії атомних підводних човнів спеціального призначення прийнято”, – йдеться в матеріалі російського інформаційного агентства.

Нагадаємо, що восени 2022 року США спостерігали за російськими військово-морськими кораблями, які готувалися до можливого випробування нової ядерної торпеди. Серед суден, які брали участь у підготовці, був підводний човен з крилатими ракетами “Бєлгород”, модифікований для спеціальних операцій і здатний запускати безпілотні підводні апарати, зокрема торпеду “Посейдон”.

Згадана торпеда — безпілотний підводний апарат з ядерним двигуном, здатна нести як звичайні, так і ядерні боєприпаси. Його ядерна рушійна система дає “Посейдону” практично необмежений радіус дії.

Вперше російський президент Путін оголосив про існування системи “Посейдон” під час свого звернення до народу у 2018 році, назвавши її “інноваційною” новою зброєю.

У листопаді 2020 року тодішній помічник держсекретаря США з питань міжнародної безпеки Крістофер Форд заявив, що “Посейдони” призначені “затопити прибережні міста США радіоактивними цунамі”.