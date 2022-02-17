Про це сповістив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен під час засідання Ради безпеки ООН.
Держсекретар уточнив, що поки ймовірні декілька варіантів приводів для нападу: “насильницька подія” в Україні, теракт на російській території, виявлення братських могил, обстріл цивільних та справжня чи “театральна” атака із застосуванням хімічної зброї.
“У відповідь на ці провокації російський уряд може заявити про те, що вони захищають російське населення і так може початися напад. Російські ракети та бомби можуть почати літати над Україною. Кібератаки також призведуть до порушення роботи українських установ, після того російські танки та військові зможуть вразити по ключових елементах інфраструктури”, – додав Блінкен.
Дипломат наголосив, що останнім часом російські ЗМІ уже поширюють “деякі тривожні брехливі звинувачення” для виправдання початку війни. Блінкен також зауважив, що американський уряд попереджав про все це українську владу і він знає, що інформацію ставлять під сумнів.
“Ми попереджаємо про загрози, аби Росія відступила, в не для того, аби сіяти паніку”, – пояснив державний секретар Сполучених Штатів.
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