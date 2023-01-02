Президент Володимир Зеленський зазначив, що лише за два дні над територією України збили понад вісімдесят іранських дронів. Він попередив, що найближчим часом ця кількість може зрости.

Про це мовиться у відеозверненні глави держави.

За словами президента, Росія планує тривалу атаку “Шахедами”, зауважуючи, що ставка країни-терористки може бути на виснаження: людей, ППО, енергетики.

Але маємо зробити – і зробимо все, – щоб і ця мета терористів зазнала провалу, як і всі інші”.

Зеленський відзначив за успішний захист неба цими днями Повітряні командування “Центр”, “Південь” та “Схід”. А особливо – бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської і 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ.

Він також висловив вдячність пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп.

Дякую всім, хто чергуватиме цієї ночі на бойових постах! Дякую всім, хто воює за Україну! Дякую всім, хто допомагає!”, – наголосив глава держави.

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький заявив, що росіяни почали комбінувати та змінювати тактику обстрілів української території. Ворог почав комбінувати та змінювати тактику, застосовуючи в різних конфігураціях й іранські БПЛА, і ракети старого типу, і високоточні балістичні ракети та перероблені ракети С-300.

2 січня президент України Володимир Зеленський разом з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн провели першу розмову у 2023 році.