Про це інформує російське видання Meduza.

Орєшкін наголосив, що відмова від SWIFT є ключовим завданням для російської влади.

“Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність”, — сказав Орешкін, виступаючи на форумі “Територія смислів”.

Помічник президента зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, “як налаштовувати платежі”. Орєшкін додав, що з партнерами з Китаю обговорюються альтернативи цієї фінансової системи – “інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію”.