Помічник президента РФ з економічних питань Максим Орєшкін заявив, що російська влада працює над тим, щоб відмовитися від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Про це інформує російське видання Meduza.

Орєшкін наголосив, що відмова від SWIFT є ключовим завданням для російської влади.

“Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність”, — сказав Орешкін, виступаючи на форумі “Територія смислів”.

Помічник президента зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, “як налаштовувати платежі”. Орєшкін додав, що з партнерами з Китаю обговорюються альтернативи цієї фінансової системи – “інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію”.