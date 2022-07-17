Про це інформує російське видання Meduza.
Орєшкін наголосив, що відмова від SWIFT є ключовим завданням для російської влади.
“Зі SWIFT дуже просто: ми зробимо так, що в ньому необхідності не буде. Вже я про це сказав, це насправді ключове завдання… Ми зараз концентруємося на тому, щоб зробити максимально комфортною зовнішню економічну діяльність”, — сказав Орешкін, виступаючи на форумі “Територія смислів”.
Помічник президента зазначив, що наступного тижня влада Росії зустрінеться з партнерами з Туреччини, щоб обговорити, “як налаштовувати платежі”. Орєшкін додав, що з партнерами з Китаю обговорюються альтернативи цієї фінансової системи – “інші інноваційні ідеї, які можуть кардинально змінити ситуацію”.
- Нагадаємо, 14 червня в межах шостого пакета санкцій від Європейського Союзу три російські банки будуть відімкнені від міжбанківської системи SWIFT. Серед них – найбільший банк Росії “Сбербанк”.
- У “Сбєрбанку” на тлі дефіциту мікросхем в умовах санкцій Заходу та проблем із постачаннями з Європи почали “виколупувати” чіпи зі старих, але не активованих раніше карток і вставляти їх у нові, розповіла виконавча директорка, голова відділу кібербезпеки “Сбєра” Ольга Маклашина.