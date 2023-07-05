Джерело: Bloomberg
Оскільки Кремль намагається уникнути повної військової мобілізації після відходу ПВК “Вагнер”, європейські чиновники заявили, що Росія, ймовірно, відправить більше чеченців і засуджених на лінію фронту найближчими тижнями.
За словами офіційних осіб, через український контрнаступ російські підрозділи ризикують бути перенапруженими.
Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії, заявив у вівторок, 4 липня, що цього року Міністерство оборони РФ набрало 185 000 нових солдатів-контрактників, проте ці цифри неможливо перевірити.
“Взявши на себе вербування засуджених, Міністерство оборони постійно збільшувало кількість ув’язнених в армії приблизно до 15 000, і загальна кількість, ймовірно, зростатиме й далі”, – заявили європейські чиновники.
Незрозуміло, скільки чеченських бійців буде відправлено, але в травні глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що 7000 військових вже перебувають в Україні, а ще 2400 проходять підготовку для двох нових полків Міноборони.
Чеченські бойовики на війні поки не показали помітної ефективності. Деякі критики прозвали їх “батальйонами TikTok” за те, що вони були більш активними в соціальних мережах, ніж у боях.
- Перерваний путч глави ПВК “Вагнер” Євгена Пригожина продемонстрував крихкість влади Володимира Путіна. Або, як сказав лідер російської опозиції Михайло Ходорковський: “Тепер країна і світ знають, що можна повстати проти Путіна“.
- Чисельність військових приватної військової компанії “Вагнер” приблизно така ж, як чисельність армії невеликих країн.
- Адмірал та начальник штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін заявив, що бойові можливості Росії скоротилися вдвічі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. А також додав, що Росія зараз “настільки слабка”, що більше не може вести власний військовий контрнаступ.