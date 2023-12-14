Росія планує до 2026 року захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей.

Росія має намір продовжувати військові дії в Україні до 2026 року, і за цей час планує захопити більшу частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, в тому числі, їх обласні центри. Про це пише військовий аналітик BILD Юліан Рьопке з посиланням на дані джерел в розвідці.

“Згідно з цією інформацією, влада РФ розраховує на зниження підтримки України Заходом, а також на імітацію мирних переговорів, щоб ввести світову спільноту в оману щодо “мирних намірів” Росії. Насправді, в Кремлі не планують ніякого перемир’я і розробляють новий середньостроковий план війни в Україні”, – пише Bild.

Так, до кінця 2024 року в планах РФ – встановити повний контроль над Донецькою і Луганською областями і дійти до річки Оскіл в Харківській області.

До кінця 2026 року Росія планує наступати далі на захід до Дніпра, захопити значну частину Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, у тому числі міста Харків, Дніпро та Запоріжжя.

Водночас на Херсонському фронті планується утримувати оборону по Дніпру, не наступаючи на правий берег на Херсон чи Одесу.

“Всі східні території лівіше Дніпра повинні бути завойовані протягом 36 місяців, — заявило джерело Bild. – Тоді річка стане новим фронтом”.

Також, за даними розвідки, влада РФ для досягнення цих цілей готова щорічно втрачати в Україні до 100 тисяч солдатів.