Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила під час на брифінгу у Державному департаменті.

“Саме Росія створила цю кризу з нічого. Росія стягнула 100 тисяч військових до кордонів України. Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію і варіанти дій під чужим прапором для України. Росія дезінформує і бреше про Україну, аби виправдати власні дії”, – зазначила заступниця держсекретаря.

Вона наголосила, що агресором є саме Росія, а Україна та НАТО чітко заявили, що не погрожують Москві. Проте, рішення щодо членства в Альянсі ухвалюватимуться лише країнами, котрі прагнуть стати членами Альянсу, та країнами-членами.

Заступниця держсекретаря також висловила сподівання, що РФ обере дипломатію, а не подальше протистояння.