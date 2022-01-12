Про це заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила під час на брифінгу у Державному департаменті.
“Саме Росія створила цю кризу з нічого. Росія стягнула 100 тисяч військових до кордонів України. Саме Росія підготувала внутрішній саботаж, дестабілізацію і варіанти дій під чужим прапором для України. Росія дезінформує і бреше про Україну, аби виправдати власні дії”, – зазначила заступниця держсекретаря.
Вона наголосила, що агресором є саме Росія, а Україна та НАТО чітко заявили, що не погрожують Москві. Проте, рішення щодо членства в Альянсі ухвалюватимуться лише країнами, котрі прагнуть стати членами Альянсу, та країнами-членами.
Заступниця держсекретаря також висловила сподівання, що РФ обере дипломатію, а не подальше протистояння.
“Якщо Росія продовжить ескалацію військового конфлікту, ми готові, та вже погодили це з нашими союзниками, запровадити серйозні наслідки. Ми дамо відповідь масштабними економічними заходами, зокрема тими, які раніше не використовувалися, і завдамо дуже відчутних втрат економіці РФ та її фінансовій системі”, – резюмувала Вікторія Нуланд.
- Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони категорично відмовили Росії в деяких вимогах. А саме у питанні розширення Північноатлантичного Альянсу та присутності військ на його східному фланзі.
- Також у Білому домі певні, що криза між Росією, Україною та західними країнами все ще на початковій стадії. Для урегулювання конфлікту можна знайти компроміси, наприклад посилаючись на Гельсінські угоди.
- Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель зазначив, що Росія звернулася до США і НАТО з пропозиціями, які суперечать принципам європейської системи безпеки.
- Відомо, що Європейський Союз діятиме рішуче у разі ескалації збройної агресії Росії проти України. При цьому ситуацію, котра загрожує усьому регіону, слід обговорювати з усіма зацікавленими сторонами.
- Раніше Велика Британія попередила Кремль про роботу над санкціями, спрямованими проти фінансового сектора Російської Федерації, якщо вона знову нападе на Україну.