Про це повідомили в етері національного телемарафону.

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що росіяни планують поширити виробництво не тільки в Тольятті.

“Одне з міст – це Тольятті, де вони збираються все це робити, є й інші міста. Наша розвідка по багатьох питаннях працює просто бездоганно, і ми заздалегідь розуміємо, які кроки вони можуть для себе відпрацьовувати”, — зауважив Данілов.

На сьогодні невідомо, як саме росіяни налагодять шлюхи отримання запчастин, які необхідні для безпілотників.

“Коли ми почали збивати іранські дрони, ми звернули увагу на комплектацію певних компаній, які не мали б поставляти ці комплектувальні до Ірану. Як вони там опинилися — цим питанням займаються багато розвідок”, — додав він.

Олексій Данілов вважає, що компанії не будуть продовжувати постачання після того, як це стало публічно відомо. Тому з чого у Росії планують виготовляти дрони — “це велике питання”.