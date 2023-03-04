Російські підводні газопроводи "Північний потік-1" та "Північний потік-2", що були пошкоджені внаслідок вибухів восени, будуть закриті й законсервовані, оскільки Росія не планує ремонтувати й відновлювати їх найближчим часом.

Про це інформує Reuters.

“Північний потік-1” і “Північний потік-2”, кожен з яких складається з двох труб, були побудовані російським “Газпромом” для перекачування 110 мільярдів кубометрів природного газу на рік до Німеччини по дну Балтійського моря.

Проте у вересні 2022 року три труби були розірвані внаслідок вибухів, натомість одна з труб “Північного потоку-2” залишилася неушкодженою.

Але на той час напруга, що зростала у відносинах між Москвою і Заходом через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, вже призвела до зупинки “Північного потоку-1” і не дозволила запустити “Північний потік-2”.

“Газпром” заявив, що технічно можливо відремонтувати пошкоджені трубопроводи. Але два джерела, знайомі з цим питанням, сказали, що Москва не бачить перспективи щодо покращення відносин із Заходом найближчим часом, тому наразі ці газопроводи не потрібні.

У виданні зазначили, що за останній рік Європа різко скоротила імпорт енергоресурсів з Росії, в той час, як експорт контрольованого державою “Газпрому” за межі колишнього Радянського Союзу у 2022 році скоротився майже вдвічі, досягнувши пострадянського мінімуму в 101 млрд кубометрів.

За інформацією одного з російських джерел, Росія вважає проєкт “похованим”. Натомість два інших джерела сказали, що, хоча ремонт пошкоджених трубопроводів не планується, вони принаймні будуть законсервовані для можливого відновлення в майбутньому.

Зокрема, ще одне джерело, знайоме з планами РФ, підтвердило, що зацікавлені сторони розглядають можливість збереження та консервації.

У виданні зауважили, що це, ймовірніше, означатиме герметизацію розірваних кінців і нанесення на труби покриття для запобігання подальшій корозії від морської води.

Одне з російських джерел повідомило, що якщо морський скраплений природний газ зі Сполучених Штатів, який Європа використовує для компенсації частини російських постачань, стане набагато дорожчим, Європа може знову бути готова купувати більше газу в Росії.

Щодо вибухів на “Північних потоках”, то Москва стверджувала, не надавши доказів, що за вибухами стоїть Захід. Минулого місяця Білий дім відкинув як “повну вигадку” допис у блозі американського журналіста-розслідувача Сеймура Герша, який стверджував, що Вашингтон несе за це відповідальність.

Наразі розслідування Данії, Німеччини та Швеції не завершені.

Нагадаємо, що у вересні 2022 року сталися перші два витоки на газопроводі “Північний потік” у водах Швеції та Данії. Перший з них стався 26 вересня о 18:04 за Києвом, а другий вночі, о 01:03. Новий витік було виявлено 29 вересня.