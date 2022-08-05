Новий супутник, який РФ готується запустити від імені Ірану наступного тижня, спочатку Москва має намір використати для допомоги своїм армійцям у повномасштабній війні проти України.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Новий супутник, який Росія готується запустити від імені Ірану значно розширить здатність Тегерана стежити за військовими об’єктами на Близькому Сході.

Російське космічне агентство “Роскосмос” оголосило 9 серпня датою запуску супутника “Хаям” на виконання угоди, яку було укладено з Іраном чотири роки тому.

У повідомленні зазначається, що Росія погодилася побудувати й запустити систему “Канопус-В”, яка буде містити у собі камеру високої роздільної здатності, яка надасть Тегерану безпрецедентні можливості серед яких: майже безперервний моніторинг важливих об’єктів в Ізраїлі й Перській затоці.

“Проте Іран може не відразу взяти під контроль супутник. Росія, яка з усіх сил намагалася досягти своїх військових цілей під час свого п’ятимісячного повномасштабного наступу на Україну, повідомила Тегерану, що планує використовувати супутник протягом декількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в Україні”, – заявили два чиновники на умовах анонімності.

Посольство Росії у Вашингтоні від коментарів відмовилося.

Майбутній запуск супутника свідчить про посилання військової та політичної співпраці між Москвою та Тегераном. Інформація про запуск “Хаяма” надійшла за два тижні після візиту до Тегерана президента РФ Володимира Путіна, де він зустрівся з верховним лідером Ірану Алі Хаменеї. Після зустрічі іранський лідер заявив про довгострокову співпрацю свого уряду з Москвою.

У виданні зауважили, що супутник “Хаям” буде запущений російською ракетою “Союз” з космічної станції “Байконур” у Казахстані. У заяві “Роскосмосу” підтвердили, що запуск виведе на орбіту “обладнання дистанційного зондування за запитом Ісламської Республіки Іран”.

Зокрема перспектива появи вдосконаленого іранського супутника викликала тривогу серед сусідів та противників Ірану, а також серед військових та розвідників у США.

За словами експертів, окрім ведення військового спостереження у власних цілях, Іран може поділитися знімками з воєнізованими угрупованнями в регіоні. Серед них можуть бути повстанці Хусити, які воюють в Ємені або ополченці шиїтів в Іраку та Сирії.