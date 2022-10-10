Російські окупанти планували масовано атакувати ракетами Київ та інші міста України ще з початку жовтня. У Кремлі вирішили готувати удари по інфраструктурі понад тиждень тому.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.

Російські війська отримали вказівку від Кремля про масований обстріл ще 2 та 3 жовтня.

“До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст”, – повідомили розвідники.

На аеродром “Оленья” з аеродрому “Енгельс” для цього було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160. Ще 8 жовтня їх спорядили крилатими ракетами Х-101.

Також було виведено шість носіїв крилатих ракет із 40 ракетами “Калібр” на зовнішній рейд Севастополя.

“Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості”, – зазначили у ГУР.