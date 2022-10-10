Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони.
Російські війська отримали вказівку від Кремля про масований обстріл ще 2 та 3 жовтня.
“До військових частин стратегічної та дальньої авіації надійшли накази про підготовку до завдання масованих ракетних обстрілів. Цілями визначалися саме об’єкти критичної цивільної інфраструктури та центральні райони густонаселених українських міст”, – повідомили розвідники.
На аеродром “Оленья” з аеродрому “Енгельс” для цього було перебазовано сім стратегічних бомбардувальників Ту-160. Ще 8 жовтня їх спорядили крилатими ракетами Х-101.
Також було виведено шість носіїв крилатих ракет із 40 ракетами “Калібр” на зовнішній рейд Севастополя.
“Основною метою країни-терориста було знищення ТЕС, створення паніки серед українців та залякування європейської громадськості”, – зазначили у ГУР.
- Внаслідок масованих обстрілів 10 жовтня станом на 11:00 пошкоджено 11 важливих інфраструктурних об’єктів у 8 регіонах і місті Києві. У частині областей немає світла.
- У Міноборони України заявили, що, попри масований обстріл територій України, на півночі немає прориву чи наступальних дій з боку Білорусі або Росії.
- Президент України, Верховний Головнокомандувач ЗСУ Володимир Зеленський домовився з канцлером Німеччини Олафом Шольцом про термінове скликання Групи семи у зв’язку із сьогоднішніми російськими атаками.
- Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україні збільшать військову допомогу. Такий крок зроблять у відповідь на атаки проти цивільного населення в Києві й інших містах України.