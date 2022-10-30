Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Росія планувала зірвати "зернову угоду" заздалегідь. На його думку, у Москві давно прийняли таке рішення, а тепер намагаються його виправдати.

Про це написав міністр у Twitter.

За словами Дмитра Кулеби, Росія припинила участь в угоді під надуманим приводом.

“Призупинивши свою участь у “зерновій угоді” під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі — цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 мільйонів людей. Росія спланувала це заздалегідь”, — йдеться у дописі.

Міністр додав, що черга з українським зерном накопичилася в Чорному морі з вересня. Відтоді у Кремлі почали свідомо затягувати функціонування коридору та прагнути зірвати угоду.