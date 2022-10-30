Про це написав міністр у Twitter.

За словами Дмитра Кулеби, Росія припинила участь в угоді під надуманим приводом.

“Призупинивши свою участь у “зерновій угоді” під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі — цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 мільйонів людей. Росія спланувала це заздалегідь”, — йдеться у дописі.

Міністр додав, що черга з українським зерном накопичилася в Чорному морі з вересня. Відтоді у Кремлі почали свідомо затягувати функціонування коридору та прагнути зірвати угоду.

“Росія давно прийняла рішення відновити свої голодні ігри і тепер намагається це виправдати”, — заявив глава МЗС України.

29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Кремль звинуватив Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.