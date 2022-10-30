Про це написав міністр у Twitter.
За словами Дмитра Кулеби, Росія припинила участь в угоді під надуманим приводом.
“Призупинивши свою участь у “зерновій угоді” під надуманим приводом вибухів за 220 кілометрів від зернового коридору, Росія блокує 2 мільйони тонн зерна на 176 суднах, які вже знаходяться в морі — цього достатньо, щоб нагодувати понад 7 мільйонів людей. Росія спланувала це заздалегідь”, — йдеться у дописі.
“Росія давно прийняла рішення відновити свої голодні ігри і тепер намагається це виправдати”, — заявив глава МЗС України.
29 жовтня у Росії заявили про припинення участі в “зерновій угоді”. Кремль звинуватив Україну в атаці на російські кораблі в тимчасово окупованому Севастополі.
- Речник президента України Сергій Нікіфоров заявив, шо Україна очікуватиме на реакцію Туреччини та ООН щодо російської заяви про припинення угоди.
- Європейський Союз закликав Росію переглянути рішення щодо “зернової угоди”. Раніше Москва вирішила зупинити участь в угоді щодо вивезення українського зерна.
- Сполучені Штати звинуватили Росію у використанні “продовольчої зброї” після того, як Москва оголосила, що негайно призупиняє виконання укладеної за посередництва ООН “зернової угоди”.
- Російський президент Володимир Путін, ймовірно, використає питання продовження Чорноморської зернової угоди за посередництва ООН як спосіб отримати важіль впливу на саміті G20 в Індонезії наступного місяця.