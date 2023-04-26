Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганни Маляр.

Заступниця наголосила, що найбільш активно заходи проводяться у Луганській області.

“З цією метою урядом Росії ініційовано масштабне переселення з віддалених регіонів РФ значної кількості осіб різних національностей, переважно малозабезпечених верств населення”, — зазначила Маляр.

Окупаційні адміністрації сприяють перенаселенню. Так звані “представники влади” розміщують росіян, займаються працевлаштуванням, наданням пільгових кредитів на придбання житла, розвиток бізнесу.

Водночас місцевих жителів росіяни під різноманітними приводами продовжують депортувати до Росії. Зокрема вони підозрюють їх в дотриманні проукраїнських позицій.

Маляр пояснила, що росіяни мають на меті знищити українську державність та національну самоідентичність суспільства на тимчасово окупованих територіях.