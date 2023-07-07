У Повітряних силах зауважили, що під час ракетних обстрілів України РФ почала рідше використовувати крилаті ракети "Калібр". Утричі частіше окупанти застосовують ракети повітряного базування Х-101/Х-555.

Джерело: коментар речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері телемарафону

За його словами, українська розвідка та Генштаб володіють інформацією про те, що за місяць росіяни можуть виготовляти 30 ракети”Калібр”. Саме тому під час однієї атаки вони можуть випустити 10-15 таких ракет.

“Носіїв у Чорному морі у них достатньо, а от ракет не дуже. Скільки можуть, стільки і застосовують. Було б більше, летіло б на нас більше цього непотребу”, – сказав він.

Ігнат пояснив, що свій стратегічний запас ракет Росія витратила восени та взимку, коли регулярно здійснювала масовані обстріли енергетичної інфраструктури України.

Зараз окупанти активно використовують для обстрілів прифронтових територій ракети С-300, яких мають достатньо. Також застосовують ракети Х-22.

“Проте Х-22 вони вже не виробляють. Це старі радянські ракети. За час повномасштабного вторгнення понад 150 Х-22 було випущено по Україні”, – додав він.

Варто зауважити, що напередодні, 6 липня, війська РФ обстріляли Україну саме ракетами “Калібр”.Було випущено 11 ракет, з яких 7 знищено силами ППО, одна ракета поцілила на Черкащині, а три – у Львові.