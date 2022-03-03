На деяких офіційних сторінках територіальних громад Волинської області з'явилися фейки про нібито капітуляцію України. Раніше громадян попереджали, що окупанти готують подібні інформаційні атаки.

Про це повідомляє Волинська обласна державна адміністрація.

Йдеться, що сайти територіальних громад Волині зламані. На сторінках з’явилася фейкова інформація про капітуляцію та підписання мирного договору з РФ від імені Президента України.

“Напередодні ми попереджали про можливість поширення дезінформації. Просимо всіх НЕ реагувати та НЕ розповсюджувати невірогідну інформацію серед знайомих, чатах та соціальних мереж. Повідомляйте про аналогічні повідомлення для їх оперативного усунення”, — заявили у повідомленні.

Зазначимо, що така дезінформація може з’явитися у всіх обласних центрах. Проте український уряд не збирається здавати країну та погодитися на капітуляцію. Україна боротиметься з окупантами до перемоги.