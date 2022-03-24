За даними Генерального штабу Збройних сил України, у РФ вже почали розуміти, що наявних сил та засобів недостатньо, аби утримати та обороняти тимчасово окуповані українські території.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

У Генштабі зазначають, що російські загарбники зазнавати суттєвих втрат у війні проти України, тому держава-окупант здійснює призов офіцерів запасу, осіб рядового та сержантського складу з-поміж військовозобов’язаних.

Окрім цього зберігається практика залучення найманців, набір яких здійснюють російські приватні військові компанії.

Щоб відновити боєздатність, керівництво ЗС РФ прийняло низку рішень щодо зняття зі зберігання та направлення до військових частин, що відновлюють боєздатність, застарілої бронетехніки.

Також на тимчасово зайнятих ворогом територіях фіксуються непоодинокі випадки вилучення вантажних автомобілів та спеціальної сільськогосподарської техніки у приватних підприємців та фермерів.

За наявною інформацією, військово-політичним керівництвом РФ прийнято рішення щодо корегування планів з ведення подальших бойових дій на території України оскільки цілі, які були поставлені перед початком широкомасштабного вторгнення в Україну не були виконані у встановлені терміни.

Відомо, що в останні два тижні понад 20 підприємств воєнно-промислового комплексу РФ були вимушені повністю або частково призупинити свою діяльність через відсутність комплектуючих частин та деталей. Зокрема, призупинилось виробництво авіаційних ракет на російському науково-виробничому підприємстві “Вимпєл”.

Російське військове керівництво продовжує перекидати на територію Білорусі та тимчасово окупованої АР Крим озброєння та військову техніку з військових округів. Мета – здійснення спроби підготовки та реалізації наступальних дій для оточення міста Києва.

Водночас російське військове керівництво починає усвідомлювати, що наявних сил та засобів недостатньо для утримання тимчасово зайнятих територій України та ведення оборонних дій.

На Волинському, Поліському, Сіверському напрямках противник змушений відмовитися від ведення наступальних дій, здійснює перегруповування військ та утримання раніше зайнятих рубежів. Проводить заходи щодо введення наших підрозділів в оману та продовжує вести розвідку.

Підрозділи збройних сил Білорусі продовжують залучатися до прикриття окремих ділянок білорусько-українського кордону.

Підрозділи противника намагаються блокувати Чернігів та захопити місто Славутич, мети не досягли.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує блокування міста Суми. У напрямку на Харків активних дій не проводив. Основні зусилля зосередив на руйнуванні цивільної інфраструктури міста.

На Ізюмському напрямку окупанти не мають успіху. Зазнавши втрат ворог відступив в район південної частини міста.

На Донецькому напрямку противник не відмовляється від ведення наступальних дій, з кінцевою метою здійснення виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

На Південнобузькому напрямку противник займає оборону, здійснює заходи з відновлення боєздатності, поповнення боєприпасів та ПММ з метою підготовки до відновлення наступальних дій.

Підрозділами Збройних Сил України завдано удар по великих десантних кораблях, що перебували у порту Бердянська. Внаслідок цього виникла пожежа на великому десантному кораблі проєкту 1171 з подальшою детонацією боєкомплекту (втрати противника уточнюються).