Росія, ймовірно, погодиться на продовження "зернової угоди". Термін дії Чорноморської ініціативи спливає цього тижня.

Про це повідомило Bloomberg.

Виданню повідомили інформацію одразу чотири джерела. Вони не уточнили чи буде Росія виставляти додаткові умови в обмін на її продовження.

У серпні Україна змогла відновити морський експорт сільськогосподарської продукції з портів Одеської області після підписання зернової ініціативи. Договір було укладено за посередництва Туреччини й ООН на 120 днів. Термін дії закінчується у суботу.

За цей період Україна експортувала з чорноморських портів понад 10 млн тонн продовольства, зокрема кукурудзи та пшениці.

Домовленість передбачає продовження угоди на 120 днів автоматично. Виключенням може стати, якщо якась зі сторін вирішить її розірвати чи змінити.

У жовтні Москва заявила, що зупинила участь у зерновій ініціативі. Угоду поновили, коли ООН і Туреччина наголосили, що зерновий коридор все одно продовжить роботу.