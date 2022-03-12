Заступник міністра МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що конвої, які перевозитимуть до України зброю можуть бути атаковані російськими військами.

Про це повідомляє російське видання “РИА Новости” з посиланням на виступ заступника міністра МЗС РФ Сергія Рябкова.

“Росія попереджає США про наслідки передачі зрої до України. Конвої з зброєю для України стануть законними цілями для збройних сил Росії”, заявив Рябков. Політик вважає, що “накачування України та інших країн зброєю” є “не просто небезпечним ходом”. На його думку, це — дії, які перетворюють такі конвої в цілі для РФ.

На думку Рябкова, ця заява має бути сприйнята Сполученими Штатами як “попередження” від “бездумної передачі зброї” Україні. Особливе обурення у заступника міністра МЗС країни-окупанта викликали переносні зенітно-ракетні комплекси, які західні союзники постачають Україні в значній кількості. Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України окупанти втратили 58 літаків та 83 гелікоптери, значна частина з яких була знищена саме за допомогою ПЗРК.