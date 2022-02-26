Про це повідомляє пропагандистське видання “Коммерсант”.
За словами Захарової, країни НАТО, коли мова про їхню обіцянку не розширювати альянс на схід, шукають нові виправдання та ховаються одна за одну.
Приєднання до НАТО інших країн мало б серйозні політичні наслідки – наголошує вона.
“Усі країни-учасниці ОБСЄ у їхній національній якості, зокрема Фінляндія та Швеція, підтвердили принцип, згідно з яким безпека одних держав не повинна будуватися на шкоду безпеці інших країн. Очевидно, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, яка є насамперед, як ви чудово розумієте, військовим блоком, мало б серйозні військово-політичні наслідки, які б зажадали кроків у відповідь нашої країни”,— заявила Захарова.
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- Попри пропозиції покинути столицю України під загрозою наступу російських військ, президент України Володимир Зеленський відмовився лишати Київ.