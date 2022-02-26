Можливе прийняття Швеції та Фінляндії в НАТО спричинить кроки у відповідь з боку Росії, заявила представниця МЗС Росії Марія Захарова.

Про це повідомляє пропагандистське видання “Коммерсант”.

За словами Захарової, країни НАТО, коли мова про їхню обіцянку не розширювати альянс на схід, шукають нові виправдання та ховаються одна за одну.

Приєднання до НАТО інших країн мало б серйозні політичні наслідки – наголошує вона.

“Усі країни-учасниці ОБСЄ у їхній національній якості, зокрема Фінляндія та Швеція, підтвердили принцип, згідно з яким безпека одних держав не повинна будуватися на шкоду безпеці інших країн. Очевидно, що приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО, яка є насамперед, як ви чудово розумієте, військовим блоком, мало б серйозні військово-політичні наслідки, які б зажадали кроків у відповідь нашої країни”,— заявила Захарова.