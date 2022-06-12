Про це інформує міжнародне інформаційне агентство Reuters.
11 червня міністерство закордонних справ Росії заявило, що відповідь Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде пропорційною. Про це заявив російський дипломат Олег Тяпкін.
Кремль знову вдався до погроз і шантажу, назвавши нарощування сил Північноатлантичного альянсу на території Польщі “загрозою” для Російської Федерації. Тяпкін від імені країни пообіцяв ці загрози “нейтралізувати”.
“Реакція, як завжди, буде пропорційною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації”, – заявив глава департаменту закордонних справ, що відповідає за відносини Росії з Європою, Олег Тяпкін.
- Нагадаємо, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький негативно прокоментував заяви щодо необхідності “збереження обличчя” президента РФ Володимира Путіна ціною українських земель.
- Також президент Польщі Анджей Дуда розкритикував канцлера ФРН Олафа Шольца та президента Франції Емманюеля Макрона за те, що вони продовжують вести телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.