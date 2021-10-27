Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.

Вона повідомила, що “до останнього сподівалася що культура залишиться поза політикою”, але при цьому звинуватила Україну, що та долучилася до справи як третя сторона та “розпалила політичні баталії щодо музейного обміну”.

“Керуючись лише політичними мотивами, голландські судді повністю проігнорували той незаперечний факт, що “скіфське золото” є культурно-історичною спадщиною народів Кримського півострова, на якому було виявлено ці артефакти і який ніколи не залишали”, – сказала Захарова.

Також вона додала, що “рішення Апеляційного суду Амстердама створює вкрай небезпечний прецедент, який підриває довіру між музейними спільнотами різних країн та ставить під сумнів подальші перспективи міжмузейної співпраці, зокрема між Росією та Нідерландами”.

Нагадаємо, що більш як 7 років тому Росія окупувала Крим, розпочала війну на сході України та присвоїла собі 4095 пам’ятників національного та місцевого значення у Криму.