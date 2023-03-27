Представник міністерства закордонних справ Росії заявив, що намір Вірменії приєднатися до Римського статуту Міжнародного кримінального суду може обернутись для Єревана "негативними наслідками".

Про це повідомляють росЗМІ.

Так, Москва вважає крок вірменської влади неприйнятним на тлі рішення МКС видати ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна. Сам ордер росіяни називають “юридично нікчемним”.

“Вірменські колеги попереджені про вкрай негативні наслідки їхніх можливих кроків для двосторонніх відносин з Росією”, – наголосив працівник російського відомтсва.

24 березня голова Конституційного суду Вірменії Арман Діланян заявив про визнання зобов’язань, закріплених Римським статутом МКС, які відповідають Основному закону республіки. За його словами, рішення КС є остаточним і набирає чинності з моменту опублікування. Тепер його має ратифікувати парламент країни.

17 березня досудова палата Міжнародного кримінального суду у Гаазі, юрисдикцію якого Москва не визнає, видала ордер на арешт російського лідера Володимира Путіна у зв’язку з депортацією українських дітей до Росії під час повномасштабної війни проти України. Ще один ордер на арешт видано стосовно уповноваженої з прав дитини при президентові Росії Марії Львової-Бєлової за тим самим звинуваченням.

20 березня представник уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер заявив, що відповідальні за воєнні злочини мають постати перед судом. Так він прокоментував видачу Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Держсекретар США Ентоні Блінкен у середу, 22 березня, закликав усі країни-члени Міжнародного кримінального суду заарештувати президента Росії Володимира Путіна за незаконне викрадення українських дітей.

24 березня в Австрії запевнили, що зобов’язані виконувати ордери на арешт, видані Міжнародним кримінальним судом. Тому, у разі появи на території країни президента РФ Володимира Путіна, його передадуть Гаазі.

Нещодавно депутат Європарламенту Пятрас Ауштрявічюс зауважив, що завдяки видачі Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна розпочався глобальний процес притягнення російського керівництва до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.