Хронологію подій зібрали #Букви.

У Стамбулі було підписано договір між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. У п’ятницю, 22 липня, країни та організація домовилися про деблокаду українських портів. Одним з положенням угоди була заборона атакувати порти, з яких будуть експортувати зернові.

Вранці 23 липня російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку по Одеському морському торговому порту. Менш ніж за годину росіяни випустили по області декілька ракет, частину з яких вдалося збити силами ППО. Всього окупанти випустили чотири крилаті ракети типу “Калібр”. Дві з них влучили в інфраструктурні об’єкти порту.

Росіяни заперечили причетність до ракетної атаки, повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Країні заявили, що росіяни “абсолютно жодного відношення до цієї атаки та дуже уважно й детально вивчають це питання”. За словами турецького міністра, їх “дуже занепокоїло”, що подібний інцидент стався відразу після підписання угоди про відвантаження зерна.

Фото: “РИА Новости”

Вже зранку 24 липня речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що саме РФ атакувала порт в Одесі. Вона заявила, що росіяни нібито цілилися по об’єктах воєнної інфраструктури – по військовому катеру.

Який пункт Ініціативи порушила РФ

У положеннях договору між країнами та ООН передбачено дев’ять пунктів. У третьому з них (С) мовиться, що “сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торгові судна та інші цивільна судна і портові споруди, які беруть участь у цій Ініціативі”. Відповідно ракетна атака по морському порту Одеси, який здійснюватиме експорт зерна, означає, що договір було порушено.

  • Росія порушила договір, атакувавши порт в Одесі: як змінювалася риторика Москви

    Фото: Мінінфраструктури

  • Росія порушила договір, атакувавши порт в Одесі: як змінювалася риторика Москви

    Фото: Мінінфраструктури

  • Росія порушила договір, атакувавши порт в Одесі: як змінювалася риторика Москви

    Фото: Мінінфраструктури

Росія порушила договір, атакувавши порт в Одесі: як змінювалася риторика Москви // 3 фото

РФ заявила, що вони знищили український військовий корабель у доці порту. Також пропагандистське видання “РИА Новости” повідомило, що “знищено склад поставлених США протикорабельних ракет Harpoon” та “виведено з ладу виробничі потужності підприємства з ремонту українських військових кораблів”.

Фото: “РИА Новости”

На наступний день після атаки пропагандистський ресурс виклав відео з запуском ракети. Воно підписало, що це судно здійснювало атаку по порту, який за договором було заборонено атакувати.

  • Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен після атаки Росії на Одесу, звинуватив країну-агресора у поглибленні дефіциту пшениці у світі.
  • Старший радник Конгресу Сполучених Штатів Америки Пол Массаро висловив своє обурення через обстріли Росією одеського порту. Він заявив, що РФ постійно бреше і вона ніколи не буде дотримуватися жодної угоди.