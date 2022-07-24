Менш ніж за добу після підписання угоди стосовно експорту зерна Росія порушила договір. Країна-агресор спочатку не визнавала, що скоїла ракетний удар по Одеському морському порту, але після підтвердила його та поширила відео запуску боєприпасу.

Хронологію подій зібрали #Букви.

У Стамбулі було підписано договір між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. У п’ятницю, 22 липня, країни та організація домовилися про деблокаду українських портів. Одним з положенням угоди була заборона атакувати порти, з яких будуть експортувати зернові.

Вранці 23 липня російські окупаційні війська здійснили ракетну атаку по Одеському морському торговому порту. Менш ніж за годину росіяни випустили по області декілька ракет, частину з яких вдалося збити силами ППО. Всього окупанти випустили чотири крилаті ракети типу “Калібр”. Дві з них влучили в інфраструктурні об’єкти порту.

Росіяни заперечили причетність до ракетної атаки, повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Країні заявили, що росіяни “абсолютно жодного відношення до цієї атаки та дуже уважно й детально вивчають це питання”. За словами турецького міністра, їх “дуже занепокоїло”, що подібний інцидент стався відразу після підписання угоди про відвантаження зерна.

Вже зранку 24 липня речниця російського МЗС Марія Захарова підтвердила, що саме РФ атакувала порт в Одесі. Вона заявила, що росіяни нібито цілилися по об’єктах воєнної інфраструктури – по військовому катеру. Який пункт Ініціативи порушила РФ У положеннях договору між країнами та ООН передбачено дев’ять пунктів. У третьому з них (С) мовиться, що “сторони не здійснюватимуть жодних нападів на торгові судна та інші цивільна судна і портові споруди, які беруть участь у цій Ініціативі”. Відповідно ракетна атака по морському порту Одеси, який здійснюватиме експорт зерна, означає, що договір було порушено.



Росія порушила договір, атакувавши порт в Одесі: як змінювалася риторика Москви // 3 фото РФ заявила, що вони знищили український військовий корабель у доці порту. Також пропагандистське видання “РИА Новости” повідомило, що “знищено склад поставлених США протикорабельних ракет Harpoon” та “виведено з ладу виробничі потужності підприємства з ремонту українських військових кораблів”.

На наступний день після атаки пропагандистський ресурс виклав відео з запуском ракети. Воно підписало, що це судно здійснювало атаку по порту, який за договором було заборонено атакувати.