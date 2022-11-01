Росіяни пошкодили близько 40% енергетичної інфраструктури України. Ракетними обстрілами було завдано удари по ТЕС, ТЕЦ та ГЕС.

Про це повідомили на сайті глави держави.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. Під час візиту вони порушили питання щодо приєднання України до європейської мережі ENTSO-E, яке стало можливим завдяки ролі Сімсон. Після цього наша держава стала експортувати електроенергію до Європи, ставши одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.

Через ракетні обстріли та атаки дронами-камікадзе довелося зупинити цей процес. Зеленський впевнений, що після ліквідації наслідків і стабілізації в енергосистемі України експорт світла до Європи буде продовжено.