Про це повідомили на сайті глави держави.
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з комісаром ЄС з енергетики Кадрі Сімсон. Під час візиту вони порушили питання щодо приєднання України до європейської мережі ENTSO-E, яке стало можливим завдяки ролі Сімсон. Після цього наша держава стала експортувати електроенергію до Європи, ставши одним із гарантів стабільності енергосистеми ЄС.
Через ракетні обстріли та атаки дронами-камікадзе довелося зупинити цей процес. Зеленський впевнений, що після ліквідації наслідків і стабілізації в енергосистемі України експорт світла до Європи буде продовжено.
Президент України розповів про потреби нашої країни у відновленні енергетичної інфраструктури. Зеленський закликав Єврокомісію відігравати координаційну роль у залученні допомоги з боку країн-членів ЄС.
Під час зустрічі ще порушили питання енергетичних санкцій проти РФ. Український президент закликав запровадити цінові обмеження на російський газ на додаток до цінових обмежень на нафту. Ще він запропонував обмежити постачання зрідженого газу з РФ до країн ЄС у межах наступного пакета санкцій. Зеленський вважає, що його необхідно затвердити якнайшвидше.
- Для завдання масованого удару по території Україні 31 жовтня Росія витратила близько 760 млн доларів. В останній день жовтня РФ застосувала різні типи ракет і безпілотників.
- 31 жовтня окупанти поцілили по десяти областях України та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури. Здебільшого влучання були по енергетичній інфраструктурі. Влучання були по об’єктах у Києві, Запоріжжі, Чернівецькій, Черкаській, Кіровоградській та Харківській областях. Близько 10:39 росіяни завдали ракетного удару по Дніпру та Павлограду.
- По Україні внаслідок атак вводили екстрені відключення електроенергії.
- Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що окупанти завдали удару по енергетичному об’єкту Києва, який живить близько 350 тисяч квартир.