Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
Військову техніку РФ надає Білорусь. Завдяки цьому російська війська продовжують передислокувати бойову та допоміжну техніку.
Ворожа артилерія також продовжує завдавати удари по українських позиціях на сході країни. Зокрема в тих місцях, де РФ має намір відновити наступальну активність.
“Попри те, що оперативний фокус Росії перемістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною“, – додали в повідомленні. “Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування”.
З самого початку широкомасштабного наступу Білорусь надавала свої території як плацдарм для багатьох повітряних операцій. Також українська сторона часто збивала ракети, які випускали по Україні з тієї частини. Після невдалої операції по оточенню Києва сили армії Росії відступили до Білорусі, щоб перегрупуватися та передислокуватися.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 17 April 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/81fxQPbOye
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 17, 2022
- Нагадаємо, у зв’язку з новим етапом російського вторгнення, який буде зосередженим на Сході, левова частка жителів міста Краматорськ (Донецька область) покинули його.
- За словами двох високопоставлених представників оборони США, Росія може розпочати наступний етап своєї військової кампанії в Україні на цих вихідних або на початку наступного тижня, і Україна швидко проходить артилерійські обстріли.
- Росія вимагає від українських військ, які все ще борються за захист Маріуполя, скласти зброю. Очевидний ультиматум озвучується під час невпинної і нищівної атаки РФ на південно-східне місто.
- Згідно з даними Генштабу, Росія продовжує накопичення своїх військ для завдання удару по Східних регіонах – але в російських військових є значні проблеми із забезпеченням.