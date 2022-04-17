Російська війська планують посилити свій наступ на Сході України завдяки військовій техніці, яку посилають з Білорусі. Постачання спрямовують до місць поблизу Харкова та Сєверодонецька.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Військову техніку РФ надає Білорусь. Завдяки цьому російська війська продовжують передислокувати бойову та допоміжну техніку.

Ворожа артилерія також продовжує завдавати удари по українських позиціях на сході країни. Зокрема в тих місцях, де РФ має намір відновити наступальну активність.

“Попри те, що оперативний фокус Росії перемістився на схід України, кінцева мета Росії залишається незмінною“, – додали в повідомленні. “Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та утвердити власне регіональне домінування”.

З самого початку широкомасштабного наступу Білорусь надавала свої території як плацдарм для багатьох повітряних операцій. Також українська сторона часто збивала ракети, які випускали по Україні з тієї частини. Після невдалої операції по оточенню Києва сили армії Росії відступили до Білорусі, щоб перегрупуватися та передислокуватися.