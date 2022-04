Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії.

Військову техніку РФ надає Білорусь. Завдяки цьому російська війська продовжують передислокувати бойову та допоміжну техніку.

Ворожа артилерія також продовжує завдавати удари по українських позиціях на сході країни. Зокрема в тих місцях, де РФ має намір відновити наступальну активність.

З самого початку широкомасштабного наступу Білорусь надавала свої території як плацдарм для багатьох повітряних операцій. Також українська сторона часто збивала ракети, які випускали по Україні з тієї частини. Після невдалої операції по оточенню Києва сили армії Росії відступили до Білорусі, щоб перегрупуватися та передислокуватися.

